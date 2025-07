PF finaliza perícia em pen drive encontrado no banheiro de Bolsonaro Pen drive não tinha senha e estava em uma gaveta no cômodo; laudo será entregue à investigação na segunda-feira (21) Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 18/07/2025 - 18h05 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h39 ) twitter

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), fala após colocar a tornozeleira eletrônica WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.07.2025

Entre celulares e outros materiais apreendidos na manhã desta sexta-feira (18) na casa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a Polícia Federal encontrou um pen drive escondido em uma gaveta no banheiro.

Durante entrevista logo após as buscas, o ex-presidente afirmou que nunca abriu um pen drive e não sabe o que tem no equipamento. Também foi apreendida na casa dele uma cópia da petição apresentada pela rede social Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos.

Outros equipamentos eletrônicos foram apreendidos, como o celular de Bolsonaro, mas apenas o pen drive foi enviado ao Instituto Nacional de Criminalística para perícia.

Ao todo, a PF apreendeu US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie no endereço de Bolsonaro. Também houve buscas no escritório dele, na sede do PL em Brasília.

O ex-presidente foi conduzido ainda à Secretaria de Administração Penitenciária do DF para colocar tornozeleira eletrônica.

Além de ser monitorado, a partir de agora ele terá que cumprir recolhimento domiciliar entre as 19h e 7h.

Ele também foi proibido de sair do Distrito Federal, de usar redes sociais e de falar com o próprio filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Além de não poder se aproximar de embaixadas em Brasília, ele está proibido ainda de manter contato com embaixadores ou outras autoridades estrangeiras.

