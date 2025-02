Polícia do Rio decide encerrar operação no Complexo de Israel Policial militar morreu durante operação de repressão ao Terceiro Comando Puro, facção que domina o complexo Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 31/01/2025 - 17h39 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h40 ) twitter

As polícias Militar e Civil realizaram uma megaoperação no Complexo de Israel, na zona norte da cidade do Rio, na manhã desta sexta (31) José Lucena/Estadão Conteúdo

O COE (Comando de Operações Especiais) decidiu encerrar a operação no Complexo de Israel. Até as 17 horas, 8 pessoas foram presas, 3 fuzis, 3 granadas e drogas foram apreendidas.

As operações da polícia do Rio de Janeiro no Complexo de Israel visam combater um plano de expansão do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa. Conhecido como Peixão, o traficante chefia o TCP (Terceiro Comando Puro), que domina o tráfico de drogas nas seis comunidades que formam o complexo, na Zona Norte.

Segundo fontes ouvidas pelo blog, o foco da polícia é desarticular o tráfico no complexo com a prisão de cinco lideranças do TCP, que tem avançado muito naquela região.

Logo cedo, a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, principais vias expressas do Rio, foram fechadas. Houve troca de tiros e motoristas e passageiros que passavam no momento tiveram que deitar atrás das muretas das vias para se proteger.

‌



O policial militar Marcos José Oliveira de Amorim morreu durante a operação. Segundo a corporação, o militar estava em patrulhamento na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, quando foi surpreendido por criminosos do complexo.

Ao blog, interlocutores do governo do Rio reclamam que as operações policiais tem sido prejudicadas pela ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, que tem uma série de regras para operações em comunidades, inclusive o aviso com antecedência a vários órgãos, visando diminuir a letalidade policial.

‌



Para interlocutores do governo do estado, no entanto, acontece um resultado contrário, com supostos vazamentos de operações vitimando os servidores da Segurança Pública e a população local.

