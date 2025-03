Polícia Federal vai trocar número 3 da instituição Diretor de Polícia Administrativa da PF, Rodrigo Teixeira já foi responsável por investigação da facada contra Bolsonaro Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 11/03/2025 - 20h39 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h39 ) twitter

No cargo desde o início do mandato Lula, Rodrigo Teixeira vai voltar para MG Elza Fiuza/Agência Brasil

Chega ao fim a missão de Diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal, do delegado Rodrigo Teixeira. No cargo desde o início do mandato Lula, Teixeira vai voltar para Minas Gerais, onde ainda não tem posição definida.

Teixeira era o superintendente da PF no estado quando, em 2018, o então candidato a presidência Jair Bolsonaro levou uma facada em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Teixeira chefiou as investigações e foi destituído do cargo por Bolsonaro quando os resultados da investigação não satisfizeram o mandatário.

No lugar dele na Diretoria de Policia Administrativa deve entrar o delegado Fabricio Schommer Kerber. Kerber foi chefe de gabinete de Leandro Daiello, ex-diretor Geral da PF na época da operação Lava Jato.

A troca deve acontecer até o próximo mês.

Neste começo de ano, o número 2 e o diretor de inteligência da instituição já foram trocados. Ambos foram para cargos no exterior.

