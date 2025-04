Policial rodoviário tem pontos por serviço; multa por farol quebrado vale 4 vezes mais que apreensão de drogas e armas Pontuação individual pode ser utilizada como critério para progressão na carreira e outros benefícios aos servidores Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 25/04/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/04/2025 - 21h02 ) twitter

Policial rodoviário federal fiscaliza estrada Reprodução/PRF

A pontuação por serviço do novo Manual de Produtividade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, lançado este mês, está repercutindo negativamente entre os servidores da corporação.

Para alguns servidores, a tabela de pontuação incentiva a apreensão de maior quantidade de veículos e desestimula a apreensão de armas e drogas. Para cada veículo apreendido, a corporação credita 25 pontos ao policial. Qualquer autuação com abordagem, “como por farol quebrado”, credita 25 pontos. Já a apreensão de armas e drogas rendem apenas 5 pontos ao servidor.

Experimentado no estado do Ceará, inicialmente, o sistema de pontuação por serviço aos policiais teria apresentado bons resultados, segundo o texto no próprio manual, e, por isso, adotado nacionalmente a partir de agora pela PRF.

Os critérios de pontuação se dividem entre enfrentamento ao crime, segurança viária, serviços à sociedade e espectro amplo. Dentro dessas quatro categorias, a PRF fez uma tabela com 33 serviços. Os pontos também podem ser retirados como penalidade ao policial que atrasar a entrega dos registros de boletins de acidente de trânsito.

A tabela a seguir mostra quantos pontos cada tipo de atuação acrescenta ao servidor no sistema interno.

Tabela de pontos Reprodução/PRF

Os pontos atingidos podem ajudar na hora da escolha para progressão na carreira, quando há possibilidades de curso, e na hora da escolha de férias, por exemplo.

“Com base nos dados gerados pelo índice, a PRF pode identificar áreas de destaque, bem como setores que necessitam de reforço ou reorientação estratégica”, afirma a direção da PRF nas considerações finais do próprio manual.

“Essa visão global, combinada com o monitoramento detalhado, permite ações mais direcionadas, promovendo uma resposta mais efetiva às necessidades da população”, acrescenta o texto.

Nota de Polícia Rodoviária Federal

A PRF enviou uma nota ao blog, veja na íntegra:

“A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, desde janeiro de 2025, está em vigor, em caráter experimental, o Índice de Produtividade Operacional (IPO). A partir de abril, o modelo passou a ser adotado plenamente em todo o país.

O IPO é uma ferramenta gerencial que permite mensurar, de forma objetiva e padronizada, a atividade diária dos policiais, considerando as diferentes frentes de atuação da PRF.

O índice contribui para o aprimoramento da gestão interna, com critérios claros e equitativos de acompanhamento da atuação individual dos servidores."

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.