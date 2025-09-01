‘Rei do Rebaixamento’, William Rogatto é extraditado para o Brasil após prisão em Dubai Suspeito de ter rebaixado 42 clubes e acumulado R$ 300 milhões com manipulação de jogos de futebol estava preso em Dubai Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 01/09/2025 - 14h24 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h25 ) twitter

William Rogatto foi preso pela Interpol em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro do ano passado Jefferson Rudy/Agência Senado

Suspeito de liderar esquema de manipulação de jogos esportivos, William Rogatto foi extraditado para o Brasil. Ele havia sido preso pela Interpol, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro do ano passado, onde aguardava o processo de extradição.

Na última sexta-feira (29), Rogatto chegou ao Brasil, trazido pela Polícia Federal, e agora vai cumprir pena em Brasília. Ele foi entregue no final de semana ao Centro de Detenção Provisória do DF.

Rogatto afirmou, durante a CPI da manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Brasil, no Senado, ter rebaixado 42 clubes e acumulado R$ 300 milhões em patrimônio com a manipulação de campeonatos nacionais e internacionais de futebol.

As operações do “Rei do Rebaixamento” foram apuradas pela CPI, e ele foi alvo da operação VAR, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em novembro do ano passado.

