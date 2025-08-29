Veja quem são os oito foragidos da megaoperação contra o crime organizado Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos em dez estados do país; seis pessoas foram presas Natália Martins|Natália MartinsOpens in new window 28/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Movimentação de viaturas na frende do Ministério Público de SP RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.08.2025

Os agentes do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal e da Receita Federal realizaram megaoperação nesta quinta-feira (28) contra o crime organizado.

Eles cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos em dez estados do país. Seis pessoas foram presas, mas oito continuam foragidas (veja lista abaixo).

Foram três operações: Operação Quasar, coordenada pela Delecor da superintendência da PF em São Paulo, a Operação Tank, coordenada pela DRPJ da superintendência da PF no Paraná, e a Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Gaeco, do Ministério Público de São Paulo.

Em comum, todas tinham o mesmo teor investigativo: lavagem de dinheiro do crime organizado, migrando para o mercado legal dentro do setor de combustíveis.

‌



Veja a lista de foragidos

Mohamad Hussein Mourad, um dos principais alvos, dono da Copape

Felipe Renan Jacobs

Renato Renard Gineste

Rodrigo Renard Gineste

Daniel Dias Lopes

Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”)

Miriam Favero Lopes

Celso Leite Soares

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.