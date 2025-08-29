Logo R7.com
Veja quem são os oito foragidos da megaoperação contra o crime organizado

Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos em dez estados do país; seis pessoas foram presas

Natália Martins|Natália Martins

Movimentação de viaturas na frende do Ministério Público de SP RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28.08.2025

Os agentes do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal e da Receita Federal realizaram megaoperação nesta quinta-feira (28) contra o crime organizado.

Eles cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos em dez estados do país. Seis pessoas foram presas, mas oito continuam foragidas (veja lista abaixo).

Foram três operações: Operação Quasar, coordenada pela Delecor da superintendência da PF em São Paulo, a Operação Tank, coordenada pela DRPJ da superintendência da PF no Paraná, e a Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Gaeco, do Ministério Público de São Paulo.

Em comum, todas tinham o mesmo teor investigativo: lavagem de dinheiro do crime organizado, migrando para o mercado legal dentro do setor de combustíveis.


Veja a lista de foragidos

  • Mohamad Hussein Mourad, um dos principais alvos, dono da Copape
  • Felipe Renan Jacobs
  • Renato Renard Gineste
  • Rodrigo Renard Gineste
  • Daniel Dias Lopes
  • Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”)
  • Miriam Favero Lopes
  • Celso Leite Soares

