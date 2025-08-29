Veja quem são os oito foragidos da megaoperação contra o crime organizado
Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos em dez estados do país; seis pessoas foram presas
Os agentes do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal e da Receita Federal realizaram megaoperação nesta quinta-feira (28) contra o crime organizado.
Eles cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão de pelo menos 350 alvos em dez estados do país. Seis pessoas foram presas, mas oito continuam foragidas (veja lista abaixo).
Foram três operações: Operação Quasar, coordenada pela Delecor da superintendência da PF em São Paulo, a Operação Tank, coordenada pela DRPJ da superintendência da PF no Paraná, e a Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Gaeco, do Ministério Público de São Paulo.
Em comum, todas tinham o mesmo teor investigativo: lavagem de dinheiro do crime organizado, migrando para o mercado legal dentro do setor de combustíveis.
Veja a lista de foragidos
- Mohamad Hussein Mourad, um dos principais alvos, dono da Copape
- Felipe Renan Jacobs
- Renato Renard Gineste
- Rodrigo Renard Gineste
- Daniel Dias Lopes
- Roberto Augusto Leme da Silva (“Beto Louco”)
- Miriam Favero Lopes
- Celso Leite Soares
