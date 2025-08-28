Uso de dinheiro vivo no setor de combustíveis facilita lavagem de capitais pelo crime organizado

A Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) uma megaoperação no setor de combustíveis que identificou a invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro. Em entrevista ao Hora News , o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Kapaz, explica como se dá a atuação dos criminosos e os impactos da rede de operações ilícitas.





“São transportadoras, são fintechs, são organizações criminosas junto com distribuidoras. E a facilidade que se tem em bomba de gasolina, às vezes, a própria venda do setor, que ainda 40% dela é em dinheiro vivo, facilita a lavagem de dinheiro por essas organizações criminosas”, pontua.



