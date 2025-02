Corregedoria comparou nariz, olhos e até entrada no cabelo para chegar a 2º suspeito de matar delator do PCC Ruan Silva Rodrigues foi detido na terça (21) e se tornou o 17º agente da PM preso por elo com assassinato de Vinícius Gritzbach Por Dentro da Notícia|Camila Busnello e Thaís Furlan, da RECORD 22/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h37 ) twitter

Corregedoria da PM prendeu ontem suspeito de ser o 2º atirador de Gritzbach Reprodução/RECORD

A coluna teve acesso ao conteúdo da representação por prisão temporária e busca e apreensão do policial militar Ruan Silva Rodrigues, preso na última terça-feira (21) pela Corregedoria da PM. O soldado é apontado com o segundo atirador de Vinicius Gritzbach, delator do PCC.

Rodrigues foi ouvido ontem no DHPP e se tornou o 17º policial militar preso por elo com a morte de Gritzbach em 8 de novembro de 2024.

EXCLUSIVO: Suspeito de matar Gritzbach se recusa a ceder material genético

No documento, a corregedoria sustenta que, “comparando as imagens do soldado Ruan Silva Rodrigues, do 20º BPM/M, verificou-se grande similaridade com as imagens extraídas das câmeras de vigilância usadas na investigação e identificação dos suspeitos”.

‌



O documento ainda cita “formato da cabeça, testa, entrada frontal no cabelo, corte de cabelo, cor de pele, nariz e formato dos olhos.”

Além de decretar a prisão de Rodrigues, o juiz Fabrício Alonso Martinez Della Pascho também determinou a quebra dos sigilos telefônicos do policial.

‌



Fontes da Corregedoria afirmam que, ontem, quando recebeu voz de prisão, na presença de seu advogado, Rodrigues se manteve em silêncio.

A defesa de Rodrigues nega qualquer participação de Ruan Silva Rodrigues no crime.

