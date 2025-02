ONG ligada ao PCC nomeou advogados para defender ex-guerrilheiro e sequestrador de Washington Olivetto Organização designou advogados para defender Mauricio Hernandez Norambuena em julgamento internacional contra o Estado Brasileiro Por Dentro da Notícia|Mariana Soares e Camila Busnello 29/01/2025 - 19h10 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h11 ) twitter

Norambuena foi preso pelo sequestro de Washington Olivetto em 2001 Robson Fernandjes/Estadão Conteúdo - 4.fev.2002

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo encontrou evidências na Relação da ONG Pacto Social e Carcerário com o guerrilheiro chileno Maurício Hernandez Norambuena.

Norambuena é um dos envolvidos no sequestro do publicitário Washington Olivetto (1951-2024), em 2001. Ele ficou 17 anos preso e na prisão, teria se aproximado de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, principal líder do Primeiro Comando da Capital.

De acordo com o Ministério Público, durante a investigação, foi apreendida uma declaração da ONG nomeando advogados para representar Norambuena em um julgamento.

O guerrilheiro, então, entrou com um processo contra o Estado Brasileiro, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), alegando ter permanecido por tempo excessivo no regime disciplinar diferenciado. O julgamento será realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2025, em San José, Costa Rica.

‌



O documento apreendido pelo MP mostra que os representantes da ONG atuariam no Brasil e no exterior, usando tanto a Constituição Federal quanto Tratados Internacionais.

Veja a declaração entregue à Justiça





