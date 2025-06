‘Advogado empreendedor’: Ricardo Peres lança guia prático para profissionais de advocacia Com 170 páginas, a obra analisa as transformações no mundo dos negócios e a importância da adaptação no mercado jurídico R7 Planalto|Do R7 24/06/2025 - 18h48 (Atualizado em 24/06/2025 - 18h48 ) twitter

Ricardo Peres lança livro de advocacia Pedro França/Agência Senado - 11.8.23

O advogado Ricardo Peres lançou, nesta segunda-feira (23), o livro “Advogado Empreendedor”, publicado pela editora Viseu e disponível na Amazon e na Estante Virtual. Com 170 páginas, a obra analisa as transformações no mundo dos negócios e a importância da adaptação no mercado jurídico.

No livro, o autor destaca que o sucesso na advocacia depende da capacidade de inovar e de enxergar além das próprias iniciativas. “Não há espaço para amadorismo. A adaptação é fundamental para a sobrevivência no mercado atual”, afirma.

A obra propõe uma reflexão sobre um propósito maior no exercício da profissão, incentivando os leitores a se tornarem não apenas profissionais competentes, mas também verdadeiros agentes de transformação na sociedade.

O prefácio da publicação foi escrito por João Kepler, uma das maiores referências em empreendedorismo no Brasil. “Sua visão generosa e inspiradora trouxe ainda mais propósito a essa obra. O prefácio é, sem dúvida, um dos grandes destaques”, ressalta. O livro já está disponível para compra na versão impressa e digital.

Sobre o autor

Ricardo Peres é advogado desde 2000, quando se graduou em Direito. Sua carreira teve início em Cuiabá (MT), onde se especializou na área de Direito Trabalhista. Com o tempo, ampliou sua atuação, atendendo servidores públicos em processos variados, o que motivou sua pós-graduação em Direito Público.

Em busca de novos desafios, Ricardo se mudou para Brasília (DF). Na capital federal, se especializou em Direito Agrário e começou a atuar em tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Durante esse período, realizou uma nova pós-graduação em Direito Processual Civil.

