Alcolumbre deve indicar nome ‘técnico’ para o Ministério das Comunicações, dizem aliados Nome pode não ser de parlamentar filiado ao partido R7 Planalto|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 20h59 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP) Andressa Anholete/Agência Senado - 9/04/2025

Após a recusa do líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas (União-MA), de assumir o Ministério das Comunicações, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), um dos caciques do partido, deve assumir o papel de indicar um nome “técnico” para o posto.

Conforme apurou o R7, a alta cúpula do partido pretende deixar tal tarefa a Alcolumbre, abrindo mão da ação. A avaliação de “nome técnico” indica que pode não ser um parlamentar filiado ao partido, mas uma pessoa de confiança da legenda. A exemplo do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que é filiado ao PDT, mas é considerado da “cota” de Alcolumbre.

Mais cedo, o líder do partido recusou ocupar o cargo, que pertence ao União Brasil, está vago desde a saída de Juscelino Filho, denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por suspeita de desvio de verbas enquanto parlamentar.

Em nota, o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, disse que o União recebeu com “apreço e respeito o convite do presidente”. No entanto, que após uma “avaliação cuidadosa” e de acordo com a bancada, o parlamentar, que é líder do partido na Câmara, optou por permanecer no posto, “posição estratégica para o partido diante da complexidade da agenda legislativa que se apresenta”.

‌



O partido indicou que indicaria um novo nome “técnico”. “O União Brasil, ciente da importância da pasta das Comunicações, indicará um novo nome técnico para avaliação do presidente da República”, informou em nota.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.