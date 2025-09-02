Bolsonaro com fuzil em frente ao STF: ambulantes vendem miniatura de ex-presidente às vésperas de julgamento Até o momento, não há registro de ações oficiais contra a venda do objeto, que circula de forma espontânea R7 Planalto|Do R7, em Brasília 01/09/2025 - 23h42 (Atualizado em 02/09/2025 - 00h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro está em frente ao STF com uma réplica de fuzil.

Miniaturas do ex-presidente estão sendo vendidas nas proximidades do tribunal.

A venda ocorre às vésperas do julgamento sobre suas acusações de participação em uma trama golpista.

Não há registro de ações oficiais contra a venda das miniaturas, que é espontânea e sem vinculação política. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Objeto remete à imagem de Bolsonaro como símbolo de combate e nacionalismo Wilson Dias/Agência Brasil

Jair Bolsonaro está em frente ao STF, com fuzil em uma das mãos e a bandeira brasileira em outra. Um não, vários Jair Bolsonaro. Ponderemos: o exemplar original encontra-se em prisão domiciliar, mas várias réplicas em miniatura são vendidas nas proximidades do Supremo Tribunal Federal, às vésperas do julgamento sobre a trama golpista, no qual o ex-presidente é réu.

O objeto, de tamanho reduzido e comercializado na Praça dos Três Poderes, remete à imagem de Bolsonaro como símbolo de combate e nacionalismo — duas bandeiras frequentemente levantadas durante seu governo e por apoiadores.

A venda do item ocorre em meio a um cenário em que o ex-presidente segue no centro do debate político e judicial. O julgamento do “núcleo crucial” da tentativa de começa nesta terça-feira (2). Mas Bolsonaro ficará em casa, segundo confirmação de sua defesa. Portanto, nas redondezas da sede do STF, apenas seus exemplares devem marcar presença durante a sessão.

Até o momento, não há registro de ações oficiais contra a venda do objeto, que circula de forma espontânea e sem vínculo com o ex-presidente ou com partidos políticos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual é a situação atual de Jair Bolsonaro em relação ao STF?

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e não comparecerá ao julgamento sobre a trama golpista, do qual é réu. Ele ficará em casa enquanto o julgamento ocorre.

‌



O que está sendo vendido nas proximidades do STF?

Miniaturas de Jair Bolsonaro, que o retratam segurando um fuzil e uma bandeira brasileira, estão sendo vendidas na Praça dos Três Poderes. Esses objetos simbolizam o combate e o nacionalismo, temas frequentemente associados ao ex-presidente e seus apoiadores.

‌



Como está o cenário político em relação a Bolsonaro?

O ex-presidente continua sendo um tema central no debate político e judicial, especialmente com o julgamento considerado crucial que começa nesta terça-feira (2).

Há alguma ação oficial contra a venda das miniaturas?

Até o momento, não há registro de ações oficiais contra a venda das miniaturas, que estão sendo comercializadas de forma espontânea e sem ligação com Bolsonaro ou partidos políticos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.