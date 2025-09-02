Bolsonaro com fuzil em frente ao STF: ambulantes vendem miniatura de ex-presidente às vésperas de julgamento
Até o momento, não há registro de ações oficiais contra a venda do objeto, que circula de forma espontânea
Jair Bolsonaro está em frente ao STF, com fuzil em uma das mãos e a bandeira brasileira em outra. Um não, vários Jair Bolsonaro. Ponderemos: o exemplar original encontra-se em prisão domiciliar, mas várias réplicas em miniatura são vendidas nas proximidades do Supremo Tribunal Federal, às vésperas do julgamento sobre a trama golpista, no qual o ex-presidente é réu.
O objeto, de tamanho reduzido e comercializado na Praça dos Três Poderes, remete à imagem de Bolsonaro como símbolo de combate e nacionalismo — duas bandeiras frequentemente levantadas durante seu governo e por apoiadores.
A venda do item ocorre em meio a um cenário em que o ex-presidente segue no centro do debate político e judicial. O julgamento do “núcleo crucial” da tentativa de começa nesta terça-feira (2). Mas Bolsonaro ficará em casa, segundo confirmação de sua defesa. Portanto, nas redondezas da sede do STF, apenas seus exemplares devem marcar presença durante a sessão.
Até o momento, não há registro de ações oficiais contra a venda do objeto, que circula de forma espontânea e sem vínculo com o ex-presidente ou com partidos políticos.
