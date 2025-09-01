Imprensa internacional repercute julgamento de Bolsonaro Réu na trama golpista, ex-presidente foi assunto em jornais norte-americanos e principais veículos europeus Internacional|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 20h46 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h53 ) twitter

The News York Times destaca segurança e diz que polícia “aperta o cerco” antes do julgamento do golpe Lula Marques/Agência Brasil/Arquivo

Não é só o Brasil que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro tem movimentado nos últimos dias. Na imprensa internacional, o desfecho da atuação do político na suposta trama golpista é mencionado nos principais jornais do mundo.

Bolsonaro e outros sete réus serão julgados a partir desta terça-feira (2) no STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo a acusação da Procuradoria-Geral da República, o grupo teria tramado um plano de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

A maioria dos réus responde por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado.

O jornal norte-americano The New York Times destacou o monitoramento do ex-presidente e disse que a polícia “apertou o cerco” antes do julgamento do golpe.

The New York Times Reprodução/The New York Times

Já o The Washington Post diz que o Brasil confronta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e destacou que esse será o primeiro julgamento de um político brasileiro por atuar contra a democracia.

The Washington Post cita Donald Trump Reprodução/The Washington Post

Nos principais jornais da Europa, Bolsonaro também ganhou destaque. O francês Le Monde ressaltou a prisão domiciliar do ex-presidente e o reforço na segurança. O espanhol El País chamou o julgamento de “contagem regressiva para Bolsonaro, seu clã familiar e a direita brasileira”.

Le Monde Reprodução/Le Monde

El País Reprodução/El País

Na última semana, o britânico The Guardian publicou que as evidências contra Bolsonaro tornam sua condenação e uma sentença severa “quase certas“, enquanto The Economist destacou o ex-presidente brasileiro na capa da revista, elogiando a investigação do ataque aos prédios dos Três Poderes, que chamou de “lição de maturidade democrática”.

The Economist Reprodução/The Economist

O argentino Clarín citou as eleições de 2026 e afirmou que o julgamento de Bolsonaro abala a direita brasileira.

Clarín Reprodução/Clarín

