O ‘cartaz de Lula’ deixou a centro-esquerda satisfeita

Lula segurou o cartaz durante homenagem à Independência da Bahia Ricardo Stuckert / PR - 02.07.2025

O campo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou satisfeito com o início de uma campanha que pode se estender até as eleições de 2026: o destaque para a luta por justiça social.

E quem deu o pontapé inicial foi o próprio Lula, ao levantar um cartaz onde se lê “Taxação dos super ricos”, em evento na Bahia.

Nos bastidores, partidos de esquerda e centro-esquerda se sentiram contemplados. Principalmente porque a partir do gesto do petista, uma campanha nas redes sociais começou.

A ideia é sustentar a ideia de justiça social cada vez com mais forças entre influenciadores desse campo político.

