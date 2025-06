Lula diz que ‘país começa a ser justo pela tributação’ ao anunciar Plano Safra 2025 Sem citar embate com o Congresso, presidente destacou importância de justiça tributária Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 30/06/2025 - 15h04 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula fará evento no Palácio do Planalto Cláudio Kbene/Presidência da República - 27.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (30) que o país começa a ser justo pela tributação. A declaração foi dada no Palácio do Planalto sem citar o embate entre o governo federal e o Congresso, que derrubou na última semana o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) proposto pelo Ministério da Fazenda para cumprir a meta fiscal.

“Para isso que a gente ganhou as eleições: para fazer com que o Brasil se transforme em um país justo. E ele começa a ser justo pela tributação, e depois pela repartição [de renda]”, disse Lula.

O presidente citou os projetos do governo de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a isenção da conta de energia para quem é baixa renda e gasta até 80 KwH, além de citar a expectativa de levar “gás mais barato para a casa das pessoas”.

“Ninguém quer que as pessoas vivam dependendo do governo”, afirmou.

‌



A declaração foi dada durante lançamento do Plano Safra 2025 voltado para a agricultura familiar. A iniciativa fica em vigor até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Para esta edição, a expectativa do governo é anunciar também ações específicas para o setor, especialmente voltadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto.

Lançamento do Plano Safra

O Plano Safra é um programa do governo federal para apoiar o setor agropecuário, com a oferta de linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas.

‌



A medida tem vigência de um ano, começando em 1º de julho e terminando em junho do ano seguinte — período que acompanha o calendário das safras brasileiras.

A liberação de recursos permite, então, o custeio de equipamentos e produtos, assim como melhorias na propriedade rural.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Última edição

No Plano Safra 2024/2025 para a agricultura familiar, o governo federal disponibilizou R$ 85,7 bilhões, dos quais R$ 76 bilhões foram em política de crédito.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o crescimento nas operações superou 26%. São mais de 1,7 milhão de pequenos agricultores com acesso a créditos.

A edição 2024/2025 para pequenos agricultores teve um viés “mais agroecológico”, como explicou o Executivo, à época.

A taxa de juros para a produção orgânica, agroecológica e de produtos da sociobiodiversidade foi de 2% no custeio e 3% no investimento. Outro destaque foi o lançamento do edital do programa Ecoforte, para apoiar projetos de redes de agroecologia, extrativismo e produção orgânica.

A gestão também incluiu no plano uma linha destinada à aquisição de máquinas e implementos agrícolas de pequeno porte, como microtrator e roçadeira.

A linha teve juros de 2,5% ao ano, sendo destinada às famílias com renda anual de até R$ 100 mil, para financiamento de máquinas de até R$ 50 mil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp