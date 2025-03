Agente do Detran dá ré e bate de propósito em carro Record News|Do canal Record News no YouTube 10/03/2025 - 19h59 (Atualizado em 11/03/2025 - 01h13 ) twitter

Um agente foi gravado batendo de propósito o carro do Detran em um outro automóvel que ele queria guinchar. Segundo a motorista, o fiscal do Detran pediu R$ 400 para não guinchar e recolher o veículo. Ela teria se recusado a pagar o suborno o que, na versão da mulher, gerou a fúria do agente. Ele foi afastado do cargo. Esse caso aconteceu em Belém, no Pará.

