Exportações brasileiras de soja batem recorde em julho Demanda chinesa e indústria nacional elevam embarques para 77,2 milhões de toneladas Agro Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 14h23 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h23 )

Em julho de 2025, as exportações brasileiras de soja alcançaram um recorde mensal de 12,25 milhões de toneladas. Nos primeiros sete meses do ano, os embarques totalizaram 77,2 milhões de toneladas, impulsionados pela demanda elevada da China e pela necessidade da indústria esmagadora nacional.

O levantamento do Cepea indica que as negociações de soja e seus derivados continuam intensas no início de agosto. Embora a demanda esteja aquecida, a desvalorização do dólar em relação ao real limitou aumentos significativos nos preços internos.

