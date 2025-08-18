Logo R7.com
Exportações brasileiras de soja batem recorde em julho

Demanda chinesa e indústria nacional elevam embarques para 77,2 milhões de toneladas

Agro Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Em julho de 2025, as exportações brasileiras de soja alcançaram um recorde mensal de 12,25 milhões de toneladas. Nos primeiros sete meses do ano, os embarques totalizaram 77,2 milhões de toneladas, impulsionados pela demanda elevada da China e pela necessidade da indústria esmagadora nacional.

O levantamento do Cepea indica que as negociações de soja e seus derivados continuam intensas no início de agosto. Embora a demanda esteja aquecida, a desvalorização do dólar em relação ao real limitou aumentos significativos nos preços internos.

