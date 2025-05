RECORD NEWS está entre os veículos premiados no +Admirados do Agro em três categorias O reconhecimento reforça o compromisso da emissora com uma cobertura ampla, precisa e responsável do setor que mais cresce no país Record News|Do R7 20/05/2025 - 19h03 (Atualizado em 20/05/2025 - 19h03 ) twitter

Kelly Godoy celebra premiação do RECORD NEWS no +Admirados do Agro, em três categorias Reprodução/ Instagram

Nesta segunda-feira (19), foi divulgada a lista dos +Admirados da Imprensa do Agronegócio 2025, premiação promovida pelo portal Jornalistas & Cia. Pelo segundo ano consecutivo, as jornalistas Ingrid Alves e Kelly Godoy, responsáveis pela cobertura agro na RECORD NEWS, foram reconhecidas entre os profissionais mais admirados do setor.

O programa Record News Rural, exibido de segunda a sexta-feira, também foi destaque na premiação. A atração se consolidou como uma das mais respeitadas pelo público e pelo mercado, vivendo uma nova fase marcada por maior investimento em reportagens, aumento do tempo de arte e entrevistas exclusivas diariamente.

Para a jornalista Ingrid Alves, estar entre os nomes mais admirados do setor é motivo de celebração: “Estar entre tanta gente boa, que admiro, é incrível. Uma felicidade imensa ser, mais uma vez, uma das +Admiradas da Imprensa do Agronegócio. É um afago e um incentivo para continuar reportando esse setor que tanto me entusiasma e move o Brasil”.

Kelly Godoy também comemorou o reconhecimento “É uma alegria muito grande receber esse reconhecimento, especialmente por ser de um setor tão importante e resiliente, que representa cerca de 25% do PIB do país e alimenta o Brasil e o mundo. Tenho muito orgulho de representar o Record News Rural e o Agro Record News, e este ano a felicidade é ainda maior com a RECORD NEWS também entre os veículos mais admirados”.

Com programação diária voltada ao agronegócio, a RECORD NEWS reforça seu compromisso com a informação de qualidade e o acesso gratuito. A emissora é uma das poucas da TV aberta a manter esse foco editorial e, por isso, também é finalista do prêmio na categoria Veículo Geral, ao lado do Valor Econômico e do Estadão.

A cerimônia de premiação será finalizada no dia 23 de junho, em São Paulo.