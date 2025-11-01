Logo R7.com
Com manejo responsável, cooperativa em PE produz 12 toneladas de mel anualmente

Extraído duas vezes por ano, o produto é submetido a processos de controle de qualidade; empresa é a única do estado com selo do Serviço de Inspeção Federal

Agronegócios|Do R7

No Vale do Una, em Barreiros, litoral sul de Pernambuco, o zumbido das abelhas virou negócio. Ali, a produção de mel se tornou um dos pilares da economia local, com 1 tonelada processada por mês. Coletado duas vezes ao ano pela Cooates (Cooperativa de Trabalho Agrícola, Assistência Técnica e Serviços), o mel passa por sete etapas rigorosas até ser envasado na única unidade do estado com o selo do SIF (Serviço de Inspeção Federal).

“A gente tem desenvolvido mel com excelente qualidade, com sabores diferentes, aromas diferentes e, principalmente, mantendo a sustentabilidade. Todo o nosso mel produzido segue o rigoroso padrão de boas placas de produção, seja ele no apiário, seja ele na unidade de processamento”, afirma José Cláudio, presidente da Cooates.


Além de contribuir pela economia regional, cooperativa ajuda na sustentabilidade Reprodução/Record News

Enquanto as análises laboratoriais asseguram a pureza e ausência de contaminantes no produto final, um zootecnista supervisiona as abelhas para garantir o bem-estar durante a operação.

“Nosso mel hoje tem mercado a nível do Brasil. A gente já está comercializando aqui no Nordeste, nas principais redes atacadistas. E a gente vai colocar esse mel para o mundo”, ressalta Cláudio.

