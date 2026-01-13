Entenda por que as cotações do milho estão sendo pressionadas no começo do ano Análise do Cepea ajuda a entender melhor a situação

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A colheita da safra de verão começou de forma pontual em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores do Cepea (Centro De Estudos Avançados Em Economia Aplicada) afirmam que a expectativa dos produtores quanto à produção é boa, já que o clima foi favorável durante o período.

Entretanto, os compradores aguardam pelo aumento na oferta. Por isso, eles têm se afastado do mercado nacional, o que colocou o valor do milho em queda. Para o centro de pesquisas, esses consumidores têm priorizado o uso de estoques negociados antecipadamente. Já para os vendedores, a prioridade está na colheita e não nas entregas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!