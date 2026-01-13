Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Entenda por que as cotações do milho estão sendo pressionadas no começo do ano

Análise do Cepea ajuda a entender melhor a situação

Agronegócios|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

A colheita da safra de verão começou de forma pontual em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores do Cepea (Centro De Estudos Avançados Em Economia Aplicada) afirmam que a expectativa dos produtores quanto à produção é boa, já que o clima foi favorável durante o período.

Entretanto, os compradores aguardam pelo aumento na oferta. Por isso, eles têm se afastado do mercado nacional, o que colocou o valor do milho em queda. Para o centro de pesquisas, esses consumidores têm priorizado o uso de estoques negociados antecipadamente. Já para os vendedores, a prioridade está na colheita e não nas entregas.

Search Box

Busque no R7

 

Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada)

Clima

Economia

Rio Grande do Sul

Verão

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.