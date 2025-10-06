‘Colha e pague’ de morangos: estufa com mais de 4.000 pés da fruta faz sucesso em Pernambuco Com temperaturas amenas durante o dia e noites frias, setembro, outubro e novembro são responsáveis pela alta temporada de produção da fruta

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma estufa em Serra Negra cultiva mais de 4 mil pés de morango, ideal para os meses de setembro, outubro e novembro.

O sistema semi-hidropônico permite uma colheita de aproximadamente 120 kg por semana e facilita a manutenção das plantas.

Os turistas podem participar da experiência "colha e pague", colhendo os morangos diretamente do pé.

O local também oferece produtos derivados como licor e geleias artesanais para os visitantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Visitantes recebem uma cestinha para colher frutos diretamente das fileiras cultivadas Reprodução/Record News - 06.10.2025

Após avaliar a área disponível e o retorno financeiro do cultivo do morango, a agrônoma Bárbara Pereira encontrou condições favoráveis para desenvolver uma estufa que abriga mais de 4.000 pés da fruta em Serra Negra, distrito de Bezerros, Pernambuco.

Há 110 km de Recife, a temperatura local durante o dia é mais amena, enquanto as noites mais frias. “Tudo o que o morango precisa”, segundo Bárbara.

Embora a produção ocorra durante o ano inteiro, os meses de setembro, outubro e novembro são responsáveis pela alta produção do morango. Feito pelo sistema semi-hidropônico, no qual as frutas crescem suspensas da terra, o cultivo resulta em uma colheita aproximada de 120 kg por semana.

“Isso [o sistema] favorece a ergonomia no momento da colheita e da manutenção em si, quando a gente faz a manutenção das folhas, tira as folhas velhas”, aponta a produtora.

‌



Além disso, os turistas podem participar da experiência “colha e pague”, onde recebem uma cestinha e instruções sobre como colher os frutos diretamente das fileiras cultivadas. Produtos derivados também estão disponíveis no local, incluindo licor e geleias artesanais.

“A gente coloca aqui tudo que é de melhor, porque é o que a gente deseja para que os nossos visitantes venham aqui e consumam os morangos direto do pé”, ressalta Bárbara.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!