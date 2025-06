RECORD NEWS é eleita o ‘Veículo de Comunicação do Ano’ e Kelly Godoy conquista prêmio ‘+Admirados da Imprensa do Agro’ Jornalista faz história ao vencer pelo segundo ano consecutivo como a profissional mais admirada do país Record News|R7 24/06/2025 - 16h39 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h40 ) twitter

Record News vence como melhor veículo de comunicação do ano e Kelly Godoy ganha prêmio +Admirada da Imprensa do Agro DIVULGAÇÃO/ RECORD

A RECORD NEWS foi a grande vencedora da 5ª edição do prêmio +Admirados da Imprensa do Agro, consolidando-se como o principal meio de comunicação do agronegócio brasileiro. Em cerimônia realizada na noite da última segunda-feira (23), em São Paulo, o canal foi eleito o “+Admirado Veículo de Comunicação Geral do Ano”. O reconhecimento foi duplo, com a repórter de Agro da emissora, Kelly Godoy, sendo escolhida, pelo segundo ano consecutivo, como a “+Admirada Jornalista do Agronegócio”.

Para Kelly, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho feito com empenho e paixão: “Ser premiada, pelo segundo ano seguido, como a jornalista +Admirada do Agronegócio do Brasil é, sem dúvida, um grande estímulo e valorização do nosso esforço diário nos telejornais Agro Record News e Record News Rural. Agradeço a todos que votaram em mim, colegas de profissão e telespectadores. Também sou grata à RECORD News por acreditar e ampliar cada vez mais o espaço destinado ao agro na programação. Minha gratidão a todos”, declarou a jornalista.

Promovido pelo Portal dos Jornalistas, o prêmio é um dos mais prestigiados do setor e valoriza os profissionais e veículos que se destacam na cobertura do campo. A vitória consecutiva de Kelly Godoy na principal categoria individual representa um marco inédito, tornando-a a primeira profissional a conquistar o bicampeonato.

Anderson Souza, presidente da RECORD NEWS, comemorou o reconhecimento: “A premiação celebra um trabalho contínuo que vem sendo fortalecido ao longo do último ano, com mais investimento na cobertura agro e maior presença na grade da emissora para entrevistas com especialistas, análise de mercado, sustentabilidade na produção de alimentos e insumos, além das boas histórias que encontramos pelo Brasil. Em 2025, estivemos na Agrishow e na Rondônia Rural Show, retratando essa complexa cadeia de geração de riquezas, e ampliamos o tempo de exibição do Record News Rural”, afirmou.

O desempenho da emissora foi reforçado pela indicação do Record News Rural, que ficou entre os finalistas na categoria “Programa de TV – Mídia Geral”, consolidando a força e a excelência da cobertura jornalística do canal. A eleição da RECORD NEWS como o “+Admirado Veículo Geral” posicionou a emissora à frente de grandes nomes da mídia nacional, coroando um ano de investimentos e dedicação ao setor agropecuário.

Camila Moraes, diretora de Jornalismo da RECORD NEWS, ressaltou a relevância estratégica da cobertura. “A RECORD News acredita e investe no agronegócio brasileiro. Somos a única emissora da TV aberta com jornal agro de segunda a segunda, e temos o compromisso de mostrar o panorama da produção agrícola de norte a sul do país, com o apoio da nossa rede de afiliadas. Procuramos retratar em rede nacional o crescimento constante do agro, que representa quase 30% do PIB brasileiro”, destacou.