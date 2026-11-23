As exportações de café brasileiras no mês de outubro bateram recorde com mais de 5,3 milhões de sacas, um aumento de 28,4% em relação ao mesmo período de 2025 e maior valor na série histórica. Houve um aumento de 8% nas receitas, totalizando US$ 1,7 bilhão, registrando também um recorde para o período.





UE (União Europeia) , um dos principais destinos do café brasileiro, mostrou um crescimento de 7,7% e mais de 15 mil sacas embarcadas, com uma receita cambial de US$ 5,6 bilhões, representando 45,2% de todos os embarques.





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