Exportações de café batem recorde em outubro
Brasil embarcou 5,3 milhões de sacas de 60 kg, um acréscimo de 28,4%
As exportações de café brasileiras no mês de outubro bateram recorde com mais de 5,3 milhões de sacas, um aumento de 28,4% em relação ao mesmo período de 2025 e maior valor na série histórica. Houve um aumento de 8% nas receitas, totalizando US$ 1,7 bilhão, registrando também um recorde para o período.
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