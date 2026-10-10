Piauí sanciona lei que protege abelhas sem ferrão e incentiva o manejo e conservação da espécie
Brasil tem a metade das espécies existentes no mundo
A Embrapa do Piauí desenvolve pesquisas sobre manejo e criação de abelhas sem ferrão, consideradas essenciais para a biodiversidade local.
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