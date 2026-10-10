Piauí sanciona lei que protege abelhas sem ferrão e incentiva o manejo e conservação da espécie

A Embrapa do Piauí desenvolve pesquisas sobre manejo e criação de abelhas sem ferrão, consideradas essenciais para a biodiversidade local.





O Estado do Piauí sancionou a Lei 8.996 para regulamentar a criação dessas abelhas, visando combater a informalidade e proteger as espécies.





Essa legislação define parâmetros para os criadores das 23 espécies autorizadas.





De acordo com especialistas, criar abelhas sem ferrão exige conhecimento prévio e cuidados diários para garantir o sucesso das colônias.

aqui!