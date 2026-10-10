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Piauí sanciona lei que protege abelhas sem ferrão e incentiva o manejo e conservação da espécie

Brasil tem a metade das espécies existentes no mundo

Agro Record News|Do R7

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A Embrapa do Piauí desenvolve pesquisas sobre manejo e criação de abelhas sem ferrão, consideradas essenciais para a biodiversidade local. 


O Estado do Piauí sancionou a Lei 8.996 para regulamentar a criação dessas abelhas, visando combater a informalidade e proteger as espécies. 

Essa legislação define parâmetros para os criadores das 23 espécies autorizadas. 

De acordo com especialistas, criar abelhas sem ferrão exige conhecimento prévio e cuidados diários para garantir o sucesso das colônias.


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O programa Agro Record News vai ao ar aos sábados, às 07h00, na RECORD NEWS.

  • Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
  • Piauí

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