Queijo de Jaboticabal conquista medalha de ouro em prêmio nacional
Produção caprina é destaque na nona edição do Queijo Brasil com reconhecimento nacional
Um queijo produzido em Jaboticabal conquistou medalha de ouro na nona edição do Prêmio Queijo Brasil, que reuniu competidores de 19 estados e do Distrito Federal. Joaquim, da quarta geração de uma família do campo, investiu na criação de cabras há 20 anos e hoje mantém cerca de 300 animais na propriedade.
O programa Agro Record News vai ao ar aos sábados, às 07h00, na RECORD NEWS.
Últimas
Mercado de arroz desacelera em outubro e preços sobem no Brasil e internacionalmente
Segundo pesquisadores do Cepea, a retração temporária dos compradores e a menor demanda contribuíram para essa perda de ritmo
Piauí sanciona lei que protege abelhas sem ferrão e incentiva o manejo e conservação da espécie
Brasil tem a metade das espécies existentes no mundo
Projeto distribui mais de 7 mil plantas de graça para a população de Teresina (PI)
Viveiro entrega milhares de mudas todos os meses e favorece a arborização da cidade
Chile segue como principal destino dos ovos brasileiros
Exportações em agosto atingiram 2,32 mil toneladas, 9% a mais que no mesmo mês de 2025
Aumento da oferta e demanda lenta pressionam cotação da laranja-pera
Preços da tangerina ponkan e da lima ácida taiti, por outro lado, seguem elevados
Exportações de carne de frango do Brasil crescem 30% em julho de 2026
No total, foram 519 mil toneladas embarcadas, com receita de US$ 991,2 milhões
Excesso de chuva prejudica colheita do café arábica e acende alerta entre produtores
Efeitos do clima podem prejudicar 30% da safra que ainda não foi colhida
Novo sistema de alertas pretende combater a podridão floral em citros
Citricultura enfrenta desafios com a chegada do fenômeno, causado por um fungo que cresce em condições úmidas e chuvosas
Variação nos preços do café arábica cresce com colheita atrasada e mudanças climáticas
Expectativa em torno da safra brasileira é alta, pois os estoques globais estavam restritos até o início da safra
Exportações de carne bovina do Brasil batem recorde no 1º semestre de 2026
Segundo o Cepea, a China manteve as compras em níveis elevados, enquanto os Estados Unidos ampliaram as negociações
Técnica milenar prepara e conserva carnes
Prática nasceu da necessidade de preservar os alimentos e virou gastronomia
Carne suína perde competitividade mesmo diante da queda nos preços
Movimento interrompe sequência de ganhos em comparação com boi e frango
Cortes brasileiros ficam na liderança de ranking dos melhores pratos com carne bovina do mundo
País superou bife de chorizo argentino com fraldinha e alcatra
Preços do feijão seguem pressionados pela baixa demanda
Condições climáticas afetaram a qualidade de alguns lotes no Paraná