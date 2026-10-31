Logo R7.com
RecordPlus

Queijo de Jaboticabal conquista medalha de ouro em prêmio nacional

Produção caprina é destaque na nona edição do Queijo Brasil com reconhecimento nacional

Agro Record News|Do R7

  • Google News

Um queijo produzido em Jaboticabal conquistou medalha de ouro na nona edição do Prêmio Queijo Brasil, que reuniu competidores de 19 estados e do Distrito Federal. Joaquim, da quarta geração de uma família do campo, investiu na criação de cabras há 20 anos e hoje mantém cerca de 300 animais na propriedade. 


A fazenda produz aproximadamente 200 litros de leite por dia, transformados em queijos para agregar valor à produção e facilitar a conservação. Além da medalha de ouro, os produtos conquistaram prata, e o queijo Açores recebeu o título de melhor queijo curado de cabra do Brasil.

O programa Agro Record News vai ao ar aos sábados, às 07h00, na RECORD NEWS.

  • Brasil
  • Nacional
  • agro-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.