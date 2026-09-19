Chile segue como principal destino dos ovos brasileiros Exportações em agosto atingiram 2,32 mil toneladas, 9% a mais que no mesmo mês de 2025

Agro Record News|Do R7 19/09/2026 - 17h04 (Atualizado em 19/09/2026 - 17h03 ) X (Twitter)

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