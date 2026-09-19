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Chile segue como principal destino dos ovos brasileiros

Exportações em agosto atingiram 2,32 mil toneladas, 9% a mais que no mesmo mês de 2025

Agro Record News|Do R7

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O Brasil exportou 2,32 mil toneladas de ovos em agosto, alta de 9% em relação ao mesmo mês de 2025. O Chile foi o principal destino, com 52,3% do total, enquanto as vendas movimentaram US$ 4,868 milhões.

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