Entidades como a Associação Brasileira do Agronegócio apontam que a agricultura recebe cerca de 4% do financiamento climático global e defendem mais recursos diretos ao produtor rural e o reconhecimento do setor como solução climática.



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