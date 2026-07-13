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Técnica milenar prepara e conserva carnes

Prática nasceu da necessidade de preservar os alimentos e virou gastronomia

Agro Record News|Do R7

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A charcutaria é uma prática ancestral que envolve a preparação e conservação de carnes por meio de métodos como cura, salga e defumação. No Brasil, essa técnica tem ganhado cada vez mais adeptos devido à qualidade dos produtos resultantes. Em Brasília, o especialista Léo Hamu se destaca nesse cenário há 16 anos. Ele produz uma variedade de itens, como linguiça, bacon e copa-lombo.

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