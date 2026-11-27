Estados Unidos propõem aumento de imposto sobre açúcar brasileiro
Medidas ainda não têm data para entrar em vigor e serão discutidas em janeiro
China, Brasil, Japão e União Europeia criticaram a nova rodada de tarifas de importação anunciada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
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