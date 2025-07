Lula destaca desafios ambientais e sociais no encerramento da cúpula do BRICS Presidente enfatiza impacto das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento Alerta Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 11h09 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Países em desenvolvimento serão os mais impactados’ em questões ambientais, afirma Lula

No último dia da cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a necessidade de ações concretas para enfrentar as emergências climáticas. Ele ressaltou que o aquecimento global avança mais rapidamente do que o previsto e que os países em desenvolvimento serão os mais afetados por suas consequências.

Durante seu discurso, Lula relembrou alertas das conferências ambientais passadas, mencionando que o oceano está em estado crítico. Ele criticou a insuficiência de recursos destinados à transição energética, mesmo após uma década do Acordo de Paris, e enfatizou a importância de investimentos para uma transição justa e planejada.

O presidente também destacou que esses países têm menos recursos para lidar com a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Ele defendeu a justiça climática como uma aposta em ações que combatam a fome e a desigualdade socioambiental, além de promover a proteção, conservação e restauração dos territórios, gerando oportunidades para comunidades locais e povos indígenas.

Assista ao vídeo - ‘Países em desenvolvimento serão os mais impactados’ em questões ambientais, afirma Lula