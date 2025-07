Bolsonaro está proibido de sair de casa das 19h às 7h; veja as outras medidas impostas

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e em endereços ligados ao PL (Partido Liberal).



Além disso, Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19h e 7h, inclusive aos finais de semana. Ele também está impedido de acessar redes sociais, manter contato com embaixadores, diplomatas, outros réus ou se aproximar de embaixadas.



As medidas cautelares foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é investigado por crimes de coação no curso do processo, obstrução da Justiça e atentado à soberania nacional.