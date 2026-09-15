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Fachin diz que plenário deve julgar caso Master

Ministros analisam relatório da PF que reuniu mensagens trocadas entre ex-banqueiro e Moraes

Alerta Brasil|Do R7

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Durante uma sessão no STF (Supremo Tribunal Federal), a Segunda Turma abordou questões relacionadas à atuação do diretor-geral da Polícia Federal.

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