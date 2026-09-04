Passageiros ficam presos nas ferragens após batida em poste
Quatro viaturas dos bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas
Um carro bateu contra um poste na avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo. Os passageiros ficaram presos nas ferragens.
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