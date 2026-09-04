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Passageiros ficam presos nas ferragens após batida em poste

Quatro viaturas dos bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas

Alerta Brasil|Do R7

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Um carro bateu contra um poste na avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo. Os passageiros ficaram presos nas ferragens.

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