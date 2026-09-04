Motorista de carro de luxo mata ciclista e foge a pé
Vítima era coletor de lixo e ia para o trabalho de bicicleta no momento do acidente
Um coletor de lixo morreu após ser atingido por um carro de luxo em alta velocidade enquanto ia para o trabalho. O acidente aconteceu na última quinta-feira (3), na cidade de São Vicente, litoral paulista.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Pedestres encontram recém-nascido em rua de Camaçari (BA)
Bebê foi encaminhado para uma maternidade e passa bem; instituição tenta identificar mulher
Passageiros ficam presos nas ferragens após batida em poste
Quatro viaturas dos bombeiros foram acionadas para socorrer as vítimas
Assista à entrevista com Aécio Neves (PSDB), candidato ao Senado por Minas Gerais
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas
Homem fica sem roupa ao acionar interruptor e ser surpreendido por forte explosão
Apesar da força do impacto, vítima sofreu apenas ferimentos leves; acidente teria sido provocado por um vazamento de gás
Músicos atravessam ruas alagadas para seguir com apresentação
Baterista aproveitou ocasião para mergulhar; Filipinas enfrentam chuvas constantes
Assista à entrevista com Carlin Moura (Avante), candidato ao Senado por Minas Gerais
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas
Assista à entrevista com Áurea Carolina (Psol), candidata ao Senado por Minas Gerais
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas
Assista à entrevista com Marcelo Aro (PP), candidato ao Senado por Minas Gerais
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Vinícius Rangel, da RECORD Minas
Ponte desaba no dia da inauguração na Indonésia
Várias pessoas atravessavam a estrutura e caíram em riacho; não há relatos de mortos
Motorista provoca acidente impressionante em Hong Kong
Apesar da violência da batida, condutor conseguiu sair e fugir do local
Jogadores de futebol correm para fugir de redemoinho
Fenômeno acontece quando calor faz o ar quente subir rapidamente na forma de funil gigante
Paciente morre após acidente com ambulância do Samu
Veículo foi atingido por um carro e capotou; três socorristas ficaram feridos
Queda de avião mata oito pessoas no Alasca, nos EUA
Aeronave seguia para pista de pouso em instalação militar e estava perto do destino
Mais de 30 crianças são internadas após comerem merenda com detergente
Produto de limpeza em pó foi adicionado por engano no lugar do sal; três cozinheiros foram demitidos