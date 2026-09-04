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Motorista de carro de luxo mata ciclista e foge a pé

Vítima era coletor de lixo e ia para o trabalho de bicicleta no momento do acidente

Alerta Brasil|Do R7

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Um coletor de lixo morreu após ser atingido por um carro de luxo em alta velocidade enquanto ia para o trabalho. O acidente aconteceu na última quinta-feira (3), na cidade de São Vicente, litoral paulista.

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