Motorista de carro de luxo mata ciclista e foge a pé

Um coletor de lixo morreu após ser atingido por um carro de luxo em alta velocidade enquanto ia para o trabalho. O acidente aconteceu na última quinta-feira (3), na cidade de São Vicente, litoral paulista.



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