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Ministros trocam farpas durante sessão de julgamento do caso Moraes

Discussão ocorreu após Dino interromper Toffoli

Alerta Brasil|Do R7

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Os ministros Flávio Dino e Edson Fachin discutiram durante sessão inédita do STF (Supremo Tribunal Federal) que pode resultar na abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.

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