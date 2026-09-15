Ministros trocam farpas durante sessão de julgamento do caso Moraes

Os ministros Flávio Dino e Edson Fachin discutiram durante sessão inédita do STF (Supremo Tribunal Federal) que pode resultar na abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.



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