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Pedestres encontram recém-nascido em rua de Camaçari (BA)

Bebê foi encaminhado para uma maternidade e passa bem; instituição tenta identificar mulher

Alerta Brasil|Do R7

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Um recém-nascido foi encontrado dentro de sacos de lixo por pessoas que caminhavam por uma rua em Camaçari, na Bahia

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