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Vorcaro teria pedido proteção a Moraes no Caso Master

Relatório da PF revelou mensagens entre banqueiro e ministro sobre investigações

Jornal da Record News|Do R7

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O pedido da PGR para anular atos da investigação sobre o Banco Master levou ao STF uma discussão sobre os limites de apurações que envolvem ministros da própria Corte.

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