Caminhão-tanque pega fogo e interdita via Dutra Record News|Do canal Record News no YouTube 03/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h00 )

Um caminhão de combustíveis tombou nesta segunda-feira (3) na Via Dutra. No vídeo, é possível ver a parte da frente do caminhão e o tanque separado, ambos em chamas. A região, que conta com menor fluxo por conta do Carnaval, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que já controla a chamas, que não avançaram para a região de mata próxima. Até o momento, não há registro de vítimas.

