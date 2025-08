Feminicídios em São Paulo aumentam; conscientização é crucial Estado registra aumento de casos no primeiro semestre de 2025; média é de 21 mortes por mês Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 18h32 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h32 ) twitter

Alta de feminicídios em SP: 'Falta conscientização social para que números diminuam', diz advogada

No primeiro semestre de 2025, São Paulo registrou um aumento preocupante nos casos de feminicídio, com 128 ocorrências investigadas e uma média de 21 mulheres assassinadas mensalmente. Esse número representa um acréscimo de sete casos em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública.

A advogada criminalista Gabriela Camargo Corrêa destaca que a falta de conscientização social contribui para esses índices alarmantes. Ela afirma que o feminicídio muitas vezes resulta de um ciclo contínuo de violência doméstica, que pode incluir abusos físicos, patrimoniais e morais.

Gabriela ressalta a importância de iniciativas como o aplicativo SOS Mulher e a opção de registrar boletins de ocorrência online. No entanto, enfatiza que o apoio inicial deve vir do círculo social próximo às vítimas, incentivando-as a denunciar abusos e buscar seus direitos.

