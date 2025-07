Senadores republicanos bloqueiam resolução que vetava venda de armas dos EUA a Israel

O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, vai discutir com Israel os próximos passos no conflito armado da Faixa de Gaza ; o objetivo é pressionar os dois lados a fim de que haja um pacto rápido entre ambas as partes, já que as negociações indiretas que se antecederam terminaram em um impasse.



Além disso, duas resoluções que poderiam impedir a venda de armas dos Estados Unidos a Israel foram bloqueadas no Senado norte-americano. Todos os votos a favor da proibição da venda foram de senadores democratas, mas os republicanos, que são maioria, conseguiram bloquear a resolução, o que garantiu a venda de 675 milhões de dólares em bombas e o envio de 20 mil fuzis.



O professor e doutor em relações internacionais Ricardo Cabral explicou, em uma entrevista para o Conexão Record News , que a guerra entre Israel e Hamas já "deu tudo o que podia dar", e agora ambas as partes devem se posicionar para negociações, principalmente pela necessidade de devolução dos reféns israelenses.