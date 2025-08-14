Tarifas dos EUA podem afetar economia brasileira
Especialistas discutem impacto econômico de novas tarifas sobre exportações
O aumento de 50% nas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode impactar significativamente a economia do Brasil. A medida pode redirecionar produtos destinados à exportação para o mercado interno, potencialmente afetando a inflação nacional. Em entrevista à RECORD, a economista Carla Beni analisou essa situação.
Carla Beni destacou que alguns produtos podem ter uma redução de preço no Brasil devido ao redirecionamento para o mercado interno, como o café. No entanto, ela expressou cautela em relação ao impacto geral na inflação devido à complexidade do índice de preços ao consumidor (IPCA), que inclui uma vasta gama de itens.
A economista também comentou sobre a possibilidade de redirecionamento das exportações para outros países além dos Estados Unidos, mencionando variações de produtos que atendem a diferentes mercados internacionais. Apesar das tarifas impostas por Donald Trump, o Brasil optou por não retaliar e está planejando medidas para apoiar o setor produtivo, como o adiamento de impostos e a oferta de créditos mais acessíveis. A manutenção de empregos é uma prioridade nas estratégias governamentais para mitigar os efeitos negativos dessas tarifas.
