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71% dos americanos desejam que o Congresso encerre guerra no Irã

Democratas vão assumir controle da Câmara e do Senado em janeiro; aprovação de Trump se manteve em 32%

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Uma pesquisa recente do Instituto Reuters aponta que 71% dos norte-americanos querem que o novo Congresso, com maioria democrata, atue para encerrar a guerra contra o Irã.

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