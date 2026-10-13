Aeroporto internacional de Riade vai ficar fechado até sábado (17)

O Aeroporto Internacional de Riade permanecerá fechado até o final da semana devido a um ataque realizado pelos rebeldes houthis. O incidente ocorreu no último sábado (10) e resultou em 13 mortes e mais de 300 feridos. Os houthis reivindicaram a autoria do ataque, afirmando ter utilizado um míssil balístico. A Arábia Saudita declarou que interceptou o projétil, mas não explicou por que não alertou o público antes das explosões.



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