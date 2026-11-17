O Senado deve votar nesta terça-feira (17) os destaques do Projeto de Lei Complementar n° 299. Quatro destaques serão votados e somente depois da votação o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.



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