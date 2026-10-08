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Apenas 30% dos eleitores de Trump estão entusiasmados a votar

Nova pesquisa mostra que democratas estão mais propensos a participar da votação

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O partido de Donald Trump corre o risco de ser derrotado nas eleições de meio de mandato, que ocorrem em novembro e são responsáveis por decidir a Câmara e o Senado. Apenas 30% dos eleitores do presidente estão entusiasmados a votar, segundo um levantamento.

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