Apenas 30% dos eleitores de Trump estão entusiasmados a votar

O partido de Donald Trump corre o risco de ser derrotado nas eleições de meio de mandato, que ocorrem em novembro e são responsáveis por decidir a Câmara e o Senado. Apenas 30% dos eleitores do presidente estão entusiasmados a votar, segundo um levantamento.



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