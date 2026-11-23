A Câmara dos Deputados irá votar a proposta de ajuste fiscal do governo nesta segunda-feira (23). O objetivo é conter o aumento dos gastos públicos e aumentar sua arrecadação. Professor de economia analisa a medida e explica a importância de sua implementação, apesar de enxergá-la como um ajuste mínimo.



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