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Democratas afirmam que Rússia conduz campanha de desinformação

Segundo parlamentares, candidatos democratas são alvos de anúncios falsos gerados por IA

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Os principais parlamentares democratas das comissões de inteligência no Congresso dos Estados Unidos disseram que a Rússia conduz uma campanha de desinformação contra o partido.

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