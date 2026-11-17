Donald Trump deve abordar guerra na Ucrânia em encontro
Presidente vai se encontrar com Vladimir Putin e Xi Jinping na China esta semana
Em um encontro histórico na China, Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin devem discutir a redução de armas nucleares e a situação no Oriente Médio.
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