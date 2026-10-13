Donald Trump diz que China e Rússia não estão ajudando o Irã

O presidente Donald Trump afirmou que não acredita no apoio da China e da Rússia ao Irã em ataques contra tropas norte-americanas, descrevendo qualquer envolvimento como mínimo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!