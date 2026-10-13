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Donald Trump diz que China e Rússia não estão ajudando o Irã

Presidente afirmou que países 'têm muito a perder'; relatos apontam fornecimento de informações

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O presidente Donald Trump afirmou que não acredita no apoio da China e da Rússia ao Irã em ataques contra tropas norte-americanas, descrevendo qualquer envolvimento como mínimo.
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