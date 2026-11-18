O presidente Donald Trump está em Shenzhen, na China, para a cúpula da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), onde foi recebido pelo líder chinês Xi Jinping.



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